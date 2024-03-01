Бизнес смягчил негативные оценки по деловой активности - НБУ

По данным Национального банка Украины, в феврале бизнес смягчил негативные оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который в феврале вырос до 47,5 из 41,0 в январе.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Предприятия торговли единственные из опрошенных секторов положительно оценили свою деловую активность. Все благодаря снижению инфляционного давления, сохранению устойчивости валютного рынка и постоянному потребительскому спросу. Секторальный индекс в феврале вырос до 50,1 с 38,9 в январе.

Промышленные предприятия смягчили ожидания, однако сохранили пессимистические взгляды на результаты своей экономической деятельности. Все из-за высоких рисков безопасности и логистических проблем из-за блокирования западной границы. Секторальный индекс в феврале составил 48,3 (в январе – 43,7).

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Предприятия сферы услуг также смягчили ожидания, но сохранили негативные оценки своих экономических перспектив. Виноваты усиление рисков безопасности, увеличение расходов на логистику и слабый спрос. Секторальный индекс составил 45,3 по сравнению с 40,4 в январе.

Предприятия строительной сферы пятый месяц подряд предоставили пессимистические среди опрошенных секторов оценки экономических результатов своей деятельности. Основные причины: сезонное ослабление экономической активности, слабый инвестиционный спрос и значительный дефицит квалифицированных кадров. Секторальный индекс составил 43,7 по сравнению с 31,9 в январе.

Ожидания по занятости остаются сдержанными. Руководители предприятий торговли ожидают незначительного увеличения численности работников, остальные опрошенные прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала, самая сложная ситуация – в секторе строительства.

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Напомним:

Бизнес более активно ищет новых работников, чем год назад, а некоторые компании, прежде всего в сфере торговли и услуг, даже планируют расширение кадрового штата в ближайшем будущем.