Бизнес активнее ищет новых работников, чем год назад – НБУ

Бизнес более активно ищет новых работников, чем год назад, а некоторые компании, прежде всего в сфере торговли и услуг, даже планируют расширение кадрового штата в ближайшем будущем.

Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины.

"Бизнес активнее ищет новых работников, чем год назад. Количество вакансий растет, а некоторые компании, прежде всего в сфере торговли и услуг, даже ожидают расширения штата. Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проблема поиска квалифицированных кадров была актуальна и до полномасштабной войны, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. Так что уровень безработицы сокращается медленно.

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В то же время рост конкуренции за квалифицированных работников подталкивает предприятия к постепенному повышению заработных плат не только в номинальном измерении, но и в реальном – то есть выше уровня инфляции. По оценкам НБУ, в прошлом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%.

НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться, особенно в случае улучшения ситуации безопасности в следующем году.

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"Восстановление страны потребует новых рабочих рук, поэтому компании будут активно конкурировать за рабочих, в том числе как за защитников, которые вернутся с фронта, так и за вынужденных мигрантов. Эта конкуренция и дальше будет стимулировать рост реальных зарплат", – подчеркнули в Нацбанке.

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Напомним:

По данным Work.ua, средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 годы выросла на 30% или 4,5 тысяч гривен и составляет на начало 2024 19,5 тысяч гривен.