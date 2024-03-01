USAID передало "Оператору ГТС" системы IТ-оборудования

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило "Оператору газотранспортной системы Украины" ("ОГТСУ") IТ-оборудование и решения для поддержки и резервирования ежедневных операционных и диспетчерских процессов.

Об этом сообщает пресс-служба "ОГТСУ".

"За средства, выделенные правительством США, USAID Проект энергетической безопасности закупил и поставил "ОГТСУ" мобильный центр обработки данных. Такой центр обработки данных поддерживает диспетчерскую деятельность "ОГТСУ", обеспечивая бесперебойные поставки газа украинцам.

Установленный на шасси, он может быть легко перемещен в любое другое место в случае чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

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Кроме того, такое оборудование позволяет оптимизировать работу сети, выявлять утечки, а также повысить прозрачность данных, надежность, эффективность, безопасность и устойчивость к потенциальным угрозам.

"Эта помощь позволяет "ОГТСУ" принимать проактивные меры для уменьшения рисков и оперативного реагирования на изменяющиеся потребности и аварийные ситуации в газотранспортной инфраструктуре", - добавили в компании.

"Помощь, которую USAID предоставляет ОГТСУ, имеет важное значение для краткосрочной устойчивости ОГТСУ и необходима для долгосрочного развития рынка газа в Украине.

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Широкий спектр IТ-оборудования и решений, предоставленных USAID, поможет ОГТСУ принимать профилактические меры для предотвращения возможных проблем, для уменьшения рисков и быстрого реагирования на изменения спроса и аварийные ситуации в газотранспортной инфраструктуре", - заявил гендиректор компании Дмитрий Липпа.

Напомним:

"Оператор ГТС Украины" получит 1800 защитных габионов от Японии, которые будут использоваться для физической защиты объектов критической инфраструктуры ГТС в различных областях Украины, 320 из них - уже доставлены.

Экономическая правда