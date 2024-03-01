НБУ в феврале продал валюты на 1,5 миллиарда долларов

Объемы продажи валюты Национальным банком Украины в феврале этого года снизились до 1,540 млрд долл с 2,549 млрд долл в январе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Так, объемы покупки выросли незначительно – до 32 млн долл с 16 млн долл месяцем ранее. В результате сальдо интервенций Национального банка в феврале снизилось до 1 млрд 508,7 млн долл с 2 млрд 533,1 млн долл в январе и 3 млрд 553 млн долл в декабре.

График: НБУ

Напомним:

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За неделю с 19.02 до 23.02 2024 года Национальный банк продал 648,8 миллиона долларов, что является самым высоким показателем с начала 2024 года, а купил – 0,97 млн долл.