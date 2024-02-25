Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года

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За неделю с 19.02, до 23.02 2024 года Национальный банк продал 648,8 миллиона долларов, что является самым высоким показателем с начала 2024 года, а купил - 0,97 млн долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 19 по 23 февраля Нацбанк продал 648,8 млн долл, что на 326,2 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, было куплено 970 тыс долл, что на 670 тыс больше, чем неделей ранее.

Всего с начала года Нацбанк продал почти 3,8 млрд долл, тогда как купил почти 18.3 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 12.02, до 16.02 2024 года Национальный банк продал 322,6 миллиона долларов, а купил - 0,3 млн.