Китай запустил свой первый высокоорбитальный интернет-спутник

фото: Xinhua

Китай вечером 29 февраля отправил в космос свой первый спутник новой серии высокоорбитального интернета.

О запуске сообщило издание Xinhua, передает Укринформ.

На околоземную орбиту космический аппарат вывела стартовавшая с космодрома Сечан ракета-носитель Long March-3B в юго-западной провинции Сычуань 29-го февраля в 21:03 по местному времени (15:03 по Киеву).

Xinhua не уточняет детали, но профильное издание SpaceNews сообщает, что это высокоорбитальный спутник Internet-01 (Weixing Hulianwan Gaogui-01), разработанный Китайской академией космических технологий (CAST).

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Новый аппарат создан в рамках усилий Китая по расширению космической инфраструктуры и предназначен для обеспечения связи на больших расстояниях и повышения качества телекоммуникационных услуг в регионе. Он будет использоваться для обеспечения покрытия всего Китая и ключевых районов вдоль глобальной инициативы Пекина "Один пояс, один путь".

Ожидается, что спутник будет играть ключевую роль в развитии сетей 5G, а также в поддержке разных космических исследовательских миссий.

Эта миссия стала 510-м полетом жидкотопливных трехступенчатых ракет-носителей серии Long March, способных вывести на околоземную орбиту до 1 тонны полезного груза.

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Напомним:

В середине февраля компания SpaceX ракетой Falcon 9 вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.