Сеть магазинов Zara возвращается в Украину – Financial Times

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Сеть магазинов Zara готовится снова открыть магазины в Украине после двухлетнего перерыва.

Об этом пишет Financial Times.

Испанский владелец Zara, Inditex, сообщил местным арендодателям, что в начале апреля он начнет снова открывать свои магазины в Украине.

Inditex планирует вновь открыть 50 из более чем 80 магазинов в стране, сообщила компания Financial Times. Возобновление работы начнут с 20 магазинов, в том числе в торговых центрах Киева.

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В компании подчеркнули, что Inditex будет придавать приоритет безопасности сотрудников и клиентов и адаптировать свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены на обучение в Польшу для подготовки к возвращению на работу.

Inditex закрыла свои магазины в Украине – среди которых бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka – 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России. С тех пор компания прекратила доставку товаров в Украину, но продолжала платить налоги и заработную плату своим работникам.

Inditex также сохраняла свои договоры аренды с арендодателями при закрытии магазина, но не разглашает, на каких условиях.

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Напомним:

Шведский ритейлер H&M в ноябре 2023 года впервые после начала великой войны открыл свои магазины в ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park в Киеве.