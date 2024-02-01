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Рынок новых легковых авто в январе вырос почти на 50%: что покупали украинцы

Четверг, 1 февраля 2024, 11:03 - Анастасия Жарикова

В январе в Украине было продано около 4,4 тысячи новых легковых авто, что на 47% больше чем в январе 2023 года.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Отмечается, что от показателя довоенного января 2021 года, платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 24%.

А почти аналогичный объем продаж январский рынок демонстрировал в 2017 году. 

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Больше всего в январе было продано автомобилей японской марки Toyota - 764 авто. 

Относительно января 2023 года реализация новых Тойот в Украине увеличилась на 31%.

Второй по популярности маркой стала французская марка Renault - 504 единиц и улучшила свой прошлогодний показатель в 2,6 раза.

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Также в пятерку лидеров вошли Volkswagen - 476 ед. (+133%), Skoda - 312 ед. (+33%) и Nissan с результатом 188 авто, что в 4,6 раза больше, чем в прошлом году.

В топ-10 самых популярных марок вошли Hyundai - 177 ед. (+11%); Suzuki - 160 ед. (-13%); Peugeot - 159 ед. (+657%); Lexus - 151 ед. (+66%); Mazda - 149 ед. (+54%).

В Укравтопроме отметили, что бестселлером января 2024 года стал кроссовер Renault Duster, который нашел 479 покупателей.

Экономическая правда

Укравтопром авто продажа
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