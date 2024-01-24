Закупівлі 400 категорій ліків і 92 медпристроїв здійснюватимуться виключно через Prozorro Market

Кабінет міністрів розширив перелік медичних товарів, які є обов'язковими для купівлі через електронний каталог Prozorro Market.

Про це повідомляє держпідприємство "Медичні закупівлі України" з посиланням на постанову уряду №34.

Зазначається, що відповідні зміни щодо медпристроїв уже набрали чинності.

Щодо ліків - нововведення розпочнуться з 1 березня 2024 року.

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Загалом, для купівлі через електронний каталог будуть обов'язковими понад 400 категорій ліків і 92 категорій медичних пристроїв.

У 2023 році понад 1,6 тис. клієнтів провели 13 тис. транзакцій, використовуючи Prozorro Market для купівлі ліків і медичних пристроїв.

Загальна вартість медтоварів, придбаних через електронні каталоги 2022 року, становила 28 млн доларів, 2023 року - 2,5 млрд доларів.

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Нагадуємо:

Електронний каталог Prozorro Market працює на принципі ринку і безплатний для клієнтів. Медичну частину каталогу адмініструють фахівці Міністерства охорони здоров'я.