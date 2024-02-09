Япония выделит 300 миллионов на исследования чипов

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Министерство экономики Японии стремится увеличить конкурентоспособность страны на рынке чипов, выделяя дополнительные 300 миллионов долларов на исследования.

Об этом сообщает Bloomberg.

Япония потратит 45 млрд иен (300 млн долл) на поддержку исследовательской группы, которая разрабатывает передовые технологии производства микросхем, что является частью национального толчка к росту полупроводникового производства.

Министерство также заявило, что одобрило передачу исследований в сфере передовых технологий производства на аутсорсинг Центру передовых полупроводниковых технологий (LSTC).

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Эта организация была создана для объединения японских исследователей в таких областях, как нанотехнологии, материалы и искусственный интеллект, а также для поддержки производства микросхем в государственной корпорации Rapidus Corp.

LSTC имеет целью до 2028 года разработать ноу-хау по производству микросхем с технологическими нормами 1,4 нм, которым она планирует поделиться с Rapidus.

Rapidus тратит миллиарды долларов в виде субсидий на долгосрочное производство передовых 2-нанометровых чипов.

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LSTC также будет служить центром совместных разработок с зарубежными партнерами в области полупроводниковых технологий следующего поколения и будет способствовать созданию спроса на Rapidus, укрепляя при этом устойчивую конкурентоспособность Японии.

В Японии расположены некоторые из незаменимых поставщиков инструментов и материалов для мировой полупроводниковой промышленности, от JSR Corp. до Ushio Inc.

Напомним:

В январе сообщалось, что рост японских акций опередили все другие основные рынки в начале 2024 года, показывая устойчивость роста.