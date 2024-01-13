Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції

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Зростання японських акцій випередили всі інші основні ринки на початку 2024 року, показуючи стійкість зростання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Стрибок фондових акцій Японії здивував багатьох експертів, які прогнозували більш обережний стан ринку після бурхливого зростання у 2023 році. Ця ситуація змушує замислюватись про більш стійкі позиції Японських акцій.

Як зазначається, інвестори все серйозніше розглядають варіант, що зараз саме час виводити більше грошей з таких ринків, як Китай, оскільки їхній позитивний настрій затьмарює занепокоєння, що японські акції можуть бути перекуплені.

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"Кінець дефляції став більш очевидним, і компанії починають більше орієнтуватися на акціонерів", - сказав виконавчий директор фінустанови Commons Asset Management Тецуро Іі.

Оскільки один з найважливіших японський фінансових індексів "Topix" торгується на рівні, що приблизно в 15 разів перевищує очікувані прибутки, що відповідає середньому показнику за останні 10 років, більшість інвесторів не вважають ринок ані дешевим, ані дорогим. Для світових акцій цей мультиплікатор становить близько 17.

Зараз світ змінився порівняно з тим, коли японські акції востаннє мали надвисокі показники. Наприкінці 1980-х років співвідношення ціни до балансової вартості - показник оцінки компанії - становив 5,4 раза порівняно з 1,4 зараз. Співвідношення ціни до прибутку становило запаморочливі 70,6 разів.

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При цьому, всі фактори сьогодні змушують інвесторів замислитись про перегляд своїх портфелів на користь японських акцій.

"Очікування щодо політики як Федерального резерву, так і Банку Японії, ймовірно, будуть скориговані в бік підвищення прибутковості на березневих засіданнях, і ціни на акції, ймовірно, скоригуються", - сказав головний стратег фінансового холдингу "Nomura Securities Co" Нака Мацузава.

Нагадаємо:

4 січня повідомили про те, що Японія планує надати Україні технологію виробництва біопалива для допомоги у відновленні.

У грудні 2023 року до держбюджету України надійшло близько 950 мільйонів доларів від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.