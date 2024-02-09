Все разделы
Укр / Рус

"Укрнафта" переходит на стандарты API 

Пятница, 9 февраля 2024, 16:05 - Экономическая правда

В ПАО "Укрнафта" заявили о переходе на западные стандарты нефтяных продуктов. В частности "Укрнафта" заключила меморандум с Американским топливным институтом (API).

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

"Укрнафта" подписала меморандум с The American Petroleum Institute и взяла курс на международные стандарты добычи и сервиса и замену устаревшего российского, белорусского и советского оборудования на лучшие современные технологии", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. 

Система классификации моторных масел API начинает свое существование с 1969 года. Основное ее назначение - разделение моторных масел по качеству и используемой технике.

Реклама:

Как отмечают, сейчас Укрнафта уже имеет заключенные договоры и рамочные соглашения с мировыми лидерами в области нефтедобычи и нефтесервиса:

  • С американской Baker Hughes GmbH на закупку 34 установок электроцентробежных насосов; первая партия поставлена 4 января 2024 года, следующие поставки планируются в феврале. Также согласован заказ 309 таких установок и сопутствующего оборудования, поставки партиями в течение 2024 года.
  • С китайской Laizhou City Rising Star Artificial Lift CO. LTD на закупку запчастей к электроцентробежным насосам, которые уже работают на скважинах.
  • С китайской Changfeng Wire and Cable на закупку кабеля нефтепогружного. 
  • С американской Weatherford Products GmbH на закупку 478 штанговых глубинных насосов.
  • С немецкой Oil Dynamics GmbH на 200 установок электроцентробежных насосов, первая партия 50 штук уже доставлена на склад в Долине.

Напомним:

5 февраля "Укрнафта" начала готовить площадку новой наклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 м.

Реклама:

Экономическая правда

Укрнафта нефть
Реклама:
Материалы по теме
"Укрнафта" начала строить первую из 30 запланированных на год скважин 5 февраля 2024, 13:08
Требования Меморандума МВФ по госкомпаниям, рекомендации Энергетического сообщества по "Нафтогазу" и "ОГТСУ" 2 февраля 2024, 19:05
"Укрнафта" договорилась об управлении над Glusco, уплатив 21 миллион в госбюджет 1 февраля 2024, 11:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте