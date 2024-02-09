"Укрнафта" переходит на стандарты API 

В ПАО "Укрнафта" заявили о переходе на западные стандарты нефтяных продуктов. В частности "Укрнафта" заключила меморандум с Американским топливным институтом (API).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрнафта" подписала меморандум с The American Petroleum Institute и взяла курс на международные стандарты добычи и сервиса и замену устаревшего российского, белорусского и советского оборудования на лучшие современные технологии", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Система классификации моторных масел API начинает свое существование с 1969 года. Основное ее назначение - разделение моторных масел по качеству и используемой технике.

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Как отмечают, сейчас Укрнафта уже имеет заключенные договоры и рамочные соглашения с мировыми лидерами в области нефтедобычи и нефтесервиса:

С американской Baker Hughes GmbH на закупку 34 установок электроцентробежных насосов; первая партия поставлена 4 января 2024 года, следующие поставки планируются в феврале. Также согласован заказ 309 таких установок и сопутствующего оборудования, поставки партиями в течение 2024 года.

С китайской Laizhou City Rising Star Artificial Lift CO. LTD на закупку запчастей к электроцентробежным насосам, которые уже работают на скважинах.

С китайской Changfeng Wire and Cable на закупку кабеля нефтепогружного.

С американской Weatherford Products GmbH на закупку 478 штанговых глубинных насосов.

С немецкой Oil Dynamics GmbH на 200 установок электроцентробежных насосов, первая партия 50 штук уже доставлена на склад в Долине.

Напомним:

5 февраля "Укрнафта" начала готовить площадку новой наклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 м.

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Экономическая правда