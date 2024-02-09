"Укрнафта" переходит на стандарты API
В ПАО "Укрнафта" заявили о переходе на западные стандарты нефтяных продуктов. В частности "Укрнафта" заключила меморандум с Американским топливным институтом (API).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Укрнафта" подписала меморандум с The American Petroleum Institute и взяла курс на международные стандарты добычи и сервиса и замену устаревшего российского, белорусского и советского оборудования на лучшие современные технологии", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.
Система классификации моторных масел API начинает свое существование с 1969 года. Основное ее назначение - разделение моторных масел по качеству и используемой технике.
Как отмечают, сейчас Укрнафта уже имеет заключенные договоры и рамочные соглашения с мировыми лидерами в области нефтедобычи и нефтесервиса:
- С американской Baker Hughes GmbH на закупку 34 установок электроцентробежных насосов; первая партия поставлена 4 января 2024 года, следующие поставки планируются в феврале. Также согласован заказ 309 таких установок и сопутствующего оборудования, поставки партиями в течение 2024 года.
- С китайской Laizhou City Rising Star Artificial Lift CO. LTD на закупку запчастей к электроцентробежным насосам, которые уже работают на скважинах.
- С китайской Changfeng Wire and Cable на закупку кабеля нефтепогружного.
- С американской Weatherford Products GmbH на закупку 478 штанговых глубинных насосов.
- С немецкой Oil Dynamics GmbH на 200 установок электроцентробежных насосов, первая партия 50 штук уже доставлена на склад в Долине.
Напомним:
5 февраля "Укрнафта" начала готовить площадку новой наклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 м.
Экономическая правда