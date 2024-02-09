После покупки российской части "Яндекс", контроль Кремля над компанией значительно усилился

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После покупки российского бизнеса "Яндекс" консорциумом частных инвесторов и менеджеров компании, российская часть бизнеса, которая генерировала 95% доходов "Яндекса" оказалась под значительно большим контролем Кремля.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в компании "Yandex NV".

Переговоры о "разделении" бизнеса "Яндекс" начались в 2022 году с переговоров бывшего министра финансов России, а ныне советник "Яндекса" Алексея Кудрина с Путиным, которые дали соглашение "зеленый свет".

После заявления соучредителя "Яндекс" Аркадия Воложа в августе 2023 года об осуждении военной агрессии России, некоторые переговорщики с российской стороны хотели просто забрать бизнес у Воложа, но из-за страха потери квалифицированных западных работников, от этой идеи отказались.

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При этом, Москва хотела максимально снизить цену при покупке, поэтому на фоне заявлений Воложа и сужения круга потенциальных покупателей, цена снизилась с начальных 7 млрд долл, за которые россияне были готовы выкупить российскую часть компанию, до 5,2 млрд долл, за которые ее и выкупили.

Поощряя акционеров одобрить сделку о продаже, Yandex NV указала на западные фирмы, такие как финская энергетическая группа Fortum, французская молочная группа Danone и датская пивоваренная компания Carlsberg, чьи местные активы были захвачены Москвой.

Как отмечается, после сделки о покупке Yandex NV, группа менеджеров "Яндекса" станет ведущими акционерами с 35% акций.

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Остальные 65% будут разделены между нефтяной компанией "Лукойл" и структурами, принадлежащими российским бизнесменам:

Infinity Management" Александра Чачавы (известный как неожиданный покупатель My.Games, игрового бизнеса VK);

"IT.Elaboration" широко неизвестного Павла Прасса (гендиректор ОАО "Специализированный депозитарий Инфинитум");

"Меридиан-Сервис" бывшего топ-менеджера "Газпрома", а после - предпринимателя и инвестора Александра Рязанова.

Напомним:

Нидерландская компания Yandex N.V. продала российский "Яндекс" за 475 миллиардов рублей (5,2 млрд долларов) консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

Сообщалось, что нидерландская холдинговая компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность продажи всех своих российских активов сразу, а не только контрольного пакета акций.

В августе 2023 года соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года публично раскрыл свою позицию относительно российского вторжения в Украину, заявив, что он "категорически против варварского вторжения России в Украину".