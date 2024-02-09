"Киевгорстрой" возглавил человек Молчановой

Василий Олейник Снимок экрана с youtube-канала Stolitsa Group

Наблюдательный совет "Холдинговой компании "Киевгорстрой" назначил на должность президента Василия Олейника.

Об этом сообщает пресс-служба КГС.

С 2011 по 2018 год Олейник возглавлял крупную генподрядную организацию "Монолит стройсервис", с 2018 по 2024 год – "Спецстрой-монолит". Эти компании построили жилые комплексы "Варшавский микрорайон", Hoffmann house, "Галактика", SEVEN, "Липинка" и другие. Все они возведены под девелопментом компании Stolitsa Group Владиславы Молчановой.

Также компании возвели торгово-развлекательный центр Retroville и является ключевым партнерами Novus в строительстве его супермаркетов, также принадлежащих структурам Молчановой и литовских бизнесменов.

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Кроме того, компания Олейника задействована в строительстве дома между озерами Тягле и Небреж, где городское сообщество стремится создать "Экопарк "Осокорки".

Ранее ЭП рассказывала, что Молчанова имеет самые устойчивые позиции среди застройщиков города благодаря влиянию на депутатов Киевского городского совета. В частности, она была официальным спонсором партии "Батькивщина", а ее бизнес-партнер Денис Москаль возглавляет постоянную комиссию Киевсовета по вопросам экологической политики.

На посту президента "Киевгорстроя" Олейник первоочередной своей задачей видит разработку плана восстановления работы компании, перезапуск строительства объектов очередями по несколько комплексов, сообщает пресс-служба.

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"Для перезапуска объектов будут привлечены средства государственных финансовых учреждений и специализированных компаний, таких как "Укрфинжилье" и государственные банки, о чем уже ведутся переговоры", – говорится в сообщении.

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Экономическая правда