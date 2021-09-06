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Бенефициар Stolitsa Group имеет наибольшее среди застройщиков влияние на Киевсовет – источники

Понедельник, 6 сентября 2021, 10:50
 
Владислава Молчанова и Виталий Кличко
Снимок экрана с видео ОБьеДиНения иНВЕСТОРоВ БАНКа АРКАДА

Совладелица компании-застройщика "Столица групп" Владислава Молчанова имеет самые устойчивые позиции среди всех застройщиков города благодаря влиянию на депутатов Киевского городского совета.

Об этом сообщили ЭП трое поинформированных собеседников в Киевсовете, говорится в статье Экономической правды.

Молчанова является официальным спонсором "Батькивщины", поэтому депутаты этой фракции всегда помогают ей в принятии нужных решений.

Поддержку других фракций Молчановой обеспечивает "смотрящий" по Киеву Денис Комарницкий, сообщили журналисту ЭП трое собеседников в Киевсовете.

"Денис решает вопросы, а Влада строит. Сейчас это основные "серые кардиналы" в Киеве. У Комарницкого хорошие отношения с Кличко и активное взаимодействие с его командой", – сообщил один из депутатов Киевсовета, пожелавший сохранить анонимность.

Комарницкий – лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете в 2008-2010 годах. В 2020 году он снова всплыл в публичной плоскости после публикации народным депутатом Гео Леросом данных персонального компьютера экс-соратника Черновецкого.

Из опубликованных материалов стало известно, что в последние годы Комарницкий является главным "смотрящим" за сферами строительства и коммунального хозяйства в Киеве.

Подробнее читайте в статье: Новые "серые кардиналы". Кто из застройщиков влияет на киевскую власть

Экономическая правда

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