Голова бюджетного комітету Європейського парламенту Йоган ван Овертвельдт вважає, що схвалена допомога ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів євро є недостатньою. Не вистачає 22 мільярди євро.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на слова депутата Європарламенту.

За консервативними оцінками, невійськові потреби України становлять 3 мільярди євро на місяць. Це означає, що на річній основі потреба становить 36 мільярдів євро.

Передбачені в Ukraine Facility 50 мільярдів євро охоплюють 4 роки, з 2024 до 2027 року. В середньому Україні буде доступно 12,5 мільярда євро на рік.

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"Домовленості між ЄС і США полягає в тому, що кожна сторона братиме на себе половину потреб України, тобто по 18 мільярдів євро на ЄС і США. Отже, щорічно Ukraine Facility буде невистачати щонайменше 5,5 мільярда євро на те, що обіцяв ЄС", – вважає голова бюджетного комітету Європейського парламенту.

Отже, за весь період 2024-27 років дефіцит становитиме 22 мільярди євро, заявив він.

Ukraine Facility – це пакет фінансової допомоги, який Європейський Союз схвалив Україні у 2024 році. Загальна сума допомоги становить 50 мільярдів євро, і вона буде виділена протягом 4 років, з 2024 по 2027 роки.

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Нагадаємо:

1 лютого лідери ЄС подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Економічна правда