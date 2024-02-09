Рынок электрокаров в Украине: какие модели чаще всего покупают украинцы

В январе украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

Об этом пишет Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 24% против 23% в январе 2023 года.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые автомобили – 3490 шт. (новых – 840 шт., б/у – 2650 шт.). Из 54 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля.

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Топ-5 новых электромобилей на рынке в январе 2024 года:

VOLKSWAGEN iD.4 - 286 ед;

BYD Song Plus- 83 ед.;

HONDA eNS1 – 80 ед.;

TOYOTA bZ4X – 56 ед.;

NISSAN Ariya - 50 ед.

Топ-5 января впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

NISSAN Leaf – 355 ед.;

TESLA Model 3 – 309 ед.;

TESLA Model Y – 242 ед.;

VOLKSWAGEN e-Golf – 178 ед.;

VOLKSWAGEN iD.4 - 169 ед.

Напомним:

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По отношению к январю 2023 года, в Украину было ввезено на 45% больше автомобилей из-за рубежа.