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Укрзализныця назвала самые популярные маршруты электричек

Четверг, 8 февраля 2024, 20:35 - Анастасия Жарикова

АО "Укрзализныця" назвала самые популярные маршруты пригородного сообщения региональных филиалов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что ежедневно в пригородном сообщении Укрзализныця перевозит более 110 тысяч пассажиров.

В прошлом году наиболее популярными направлениями (маршрутами) были следующие:

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  • в столичном регионе - Киев - Фастов; Киев - Нежин; Киев - Казатин;
  • в западном регионе - Львов - Трускавец; Львов - Мукачево;
  • в восточном регионе - Харьков - Лозовая, Краматорск - Харьков;
  • в центральном регионе - Днепр - Каменское;
  • в южном регионе - Одесса - Раздельная; Одесса - Вапнярка.

Больше всего пассажиров среди шести региональных филиалов в 2023 году перевезла Юго-Западная железная дорога - почти 21 млн - половину от всего объема перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Напоминаем:

"Укрзализныця" вскоре собирается запустить второй пригородный маршрут системы Dnipro City Express по маршруту Днепр - Синельниково.

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