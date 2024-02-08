Укрзализныця назвала самые популярные маршруты электричек

АО "Укрзализныця" назвала самые популярные маршруты пригородного сообщения региональных филиалов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что ежедневно в пригородном сообщении Укрзализныця перевозит более 110 тысяч пассажиров.

В прошлом году наиболее популярными направлениями (маршрутами) были следующие:

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в столичном регионе - Киев - Фастов; Киев - Нежин; Киев - Казатин;

в западном регионе - Львов - Трускавец; Львов - Мукачево;

в восточном регионе - Харьков - Лозовая, Краматорск - Харьков;

в центральном регионе - Днепр - Каменское;

в южном регионе - Одесса - Раздельная; Одесса - Вапнярка.

Больше всего пассажиров среди шести региональных филиалов в 2023 году перевезла Юго-Западная железная дорога - почти 21 млн - половину от всего объема перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Напоминаем:

"Укрзализныця" вскоре собирается запустить второй пригородный маршрут системы Dnipro City Express по маршруту Днепр - Синельниково.

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