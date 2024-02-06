"Укрзалізниця" анонсувала запуск другого маршруту Dnipro City Express

"Укрзалізниця" невдовзі збирається запустити другий приміський маршрут системи Dnipro City Express за маршрутом Дніпро – Синельникове.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

"Невдовзі до роботи стає модернізований ЕПЛ2Т – електропоїзд виробництва 2006 року ("Луганськтепловоз"), який отримав уже звичні опції: пандуси, місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, кріплення і локації для велосипедів, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів", – повідомили в компанії.

В УЗ зазначили, що це вже третій електропоїзд постійного струму для потреб Придніпровської залізниці, який на початку 2024 року модернізували на потужностях "Укрзалізниці".

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"Невдовзі ЕПЛ2Т разом із напарником, таким самим електропоїздом, покладе початок "фазі 2" проєкту "Дніпро Сіті Експрес", сполучаючи Дніпро та Синельникове щоденними тактовими рейсами", – повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

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"Укрзалізниця" з 20 грудня запустила в Дніпрі оновлену систему приміського сполучення Dnipro City Express.