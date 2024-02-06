"Укрзалізниця" анонсувала запуск другого маршруту Dnipro City Express
"Укрзалізниця" невдовзі збирається запустити другий приміський маршрут системи Dnipro City Express за маршрутом Дніпро – Синельникове.
Про це повідомили у пресслужбі УЗ.
"Невдовзі до роботи стає модернізований ЕПЛ2Т – електропоїзд виробництва 2006 року ("Луганськтепловоз"), який отримав уже звичні опції: пандуси, місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, кріплення і локації для велосипедів, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів", – повідомили в компанії.
В УЗ зазначили, що це вже третій електропоїзд постійного струму для потреб Придніпровської залізниці, який на початку 2024 року модернізували на потужностях "Укрзалізниці".
"Невдовзі ЕПЛ2Т разом із напарником, таким самим електропоїздом, покладе початок "фазі 2" проєкту "Дніпро Сіті Експрес", сполучаючи Дніпро та Синельникове щоденними тактовими рейсами", – повідомили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" з 20 грудня запустила в Дніпрі оновлену систему приміського сполучення Dnipro City Express.