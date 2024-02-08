Apple выпустила три приложения для ПК на Windows

Американская технологическая корпорация Apple на этой неделе официально выпустила программы Apple TV, Apple Music и Apple Devices для Windows.

Об этом говорится в релизе компании.

Издание The Verge отмечает, что эти программы появились еще в прошлом году, но теперь компания удалила со своих страниц отметки о предыдущих версиях.

Три новых приложения в сочетании с обновленным iCloud для Windows призваны избавить владельцев ПК на Windows от зависимости от iTunes. iTunes будет необходимо только для доступа к подкастам и аудиокнигам в Windows.

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Доступ к библиотеке программы, приобретенных песен и альбомов будет открыт через Apple Music. Apple TV поможет смотреть фильмы и сериалы из библиотеки iTunes, а также подключаться к потоковой службе подписки.

Резервное копирование и восстановление iPhone и iPad, а также синхронизация контента с этими устройствами будут доступны в программе Apple Devices.

Новые программы Apple для Windows доступны только на традиционных ПК на базе x86 под управлением Windows 10 или Windows 11.

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Ограниченный выпуск гарнитуры Vision Pro компании Apple стимулирует рынок перепродажи, на котором цена устройства значительно превышает начальную стоимость в 3500 долларов.