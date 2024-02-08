"Укргаздобыча" запустила 2 новые газовые скважины
Четверг, 8 февраля 2024, 15:27 -
"Укргаздобыча" запустила 2 новые газовые скважины, которые дают 550 тысяч кубометров газа в сутки. Они пробурены на новых месторождениях.
Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".
"На этой неделе Укргаздобыча запустила 2 новых высокодебитных скважины, которые дают 550 тысяч кубометров газа в сутки. Обе пробурены на новых перспективных месторождениях", – говорится в релизе.
В компании отметили, что в течение 2023 года "Укргаздобыче" удалось запустить 86 новых скважин. Из них 24 – с начальным дебитом более 100 тысяч кубометров в сутки.
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Напомним:
В конце января "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую разведывательную скважину на 250 тысяч кубометров газа в сутки.
Экономическая правда
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