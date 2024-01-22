Приватбанк продає 80 тисяч безнадійних кредитів фізосіб

Державний Приватбанк виставив на торги права вимоги на понад 80 тисяч споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

Про це повідомляється на сайті банку.

"Даний портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані - за інформацією, яка наявна в ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

Загальна заборгованість за указаними кредитами складає 501,4 млн грн. Це є початковою (стартовою) ціною лота.

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Придбати право вимоги за кредитами можна на платформі системи електронних торгів Мін’юсту OpenMarket ДП "СЕТАМ".

Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Мінімальна ціна продажу лота складає 2,1 (дві цілих одна десята) % від початкової (стартової) ціни лота.

До торгів Приватбанк запрошує професійних учасників ринку, які займаються стягуванням боргів. Це фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу.

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Нагадуємо:

Тестовий продаж безнадійних кредитів Приватбанк уперше здійснив у вересні 2021 року. Тоді було виставлено на продаж 90 тисяч безнадійних кредитів фізосіб номінальною вартістю в 700 млн грн. Це були кредити, які не обслуговувалися понад десять років.

На той момент середня вартість продажу боргів за кредитними картами у банків-банкрутів, якими керував Фонд гарантування вкладів фізосіб, становила 0,6–0,8% від номінальної вартості

У вересні 2021 року Нацбанк опублікував список перших зареєстрованих колекторських компаній.

У січні 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) становила 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.

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