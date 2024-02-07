Из теневой занятости в прошлом году вывели более 200 тысяч работников

В 2023 году более 210 тыс человек, работающих без оформления трудовых отношений, были официально трудоустроены.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"Финансирование расходов на защиту нашей страны мы осуществляем исключительно за счет налогов и сборов, которые собираем, в том числе и налогов с труда. Каждый бизнес, работающий "в белую", каждый из официально трудоустроенных украинцев через уплаченные налоги помогает нашим защитникам и защитницам защищать страну" , – отметила заместитель министра.

Как напомнили в Министерстве экономики, с июня 2023 года Гоструду предоставили возможность осуществления внеплановых проверок работодателей на протяжении действия военного положения по соблюдению законодательства в сфере охраны труда.

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За это время служба провела около 270 внеплановых проверок, в ходе которых выявила 3935 нарушений трудового законодательства.

Напомним:

На рынке труда появились 42 новые профессии, в том числе в сфере ІТ, здравоохранения, а также в социальной и финансовой.

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Экономическая правда