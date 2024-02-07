Из-за последствий ракетной атаки в Киеве изменили движение общественного транспорта

В Киеве из-за последствий утренней ракетной атаки РФ изменено движение общественного транспорта - в частности, задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Об этом сообщили в КГГА.

"Для удобства пассажиров организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская - ст. м. "Черниговская", - говорится в сообщении.

При этом трамваи со ст. м. "Позняки", "Бориспольская", ДВРЗ, ЗЗБК движутся до ст. м. "Лесная".

Реклама:

Кроме этого, задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта.

"На ул. Василия Касияна/просп. Академика Глушкова задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения", - добавили в администрации.

Напомним:

Реклама:

В Киеве в результате ракетной атаки РФ без света часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тысячи абонентов. В ДТЭК обещают запитать дома по резервным источникам питания в течение 3-4 часов.

Экономическая правда