Главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты с РФ – СМИ

Китайский Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам о приостановке операций с Россией и Беларусью.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на 3 бизнесменов, деловые объединения и финансовых консультантов.

"Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе", - рассказали собеседники газеты.

"Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок", - рассказал владелец одной из российских компаний.

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Другой собеседник газеты, предприниматель из Ижевска, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что сначала, в декабре, в Chouzhou ему сообщили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями.

Но через несколько недель менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с Россией независимо от продукции или валюты платежа. Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягких условий, пишет газета.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который значительно упростил для Министерства финансов Соединенных Штатов введение ограничений в отношении банков, нарушающих санкции против России. После этого, опасаясь вторичных санкций, от работы с российскими банками начали отказываться турецкие финансовые организации.

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В январе аналогичные проблемы начали возникать и с китайскими банками. В частности, государственные банки Китая решили ужесточить условия предоставления услуг российским клиентам, писал Bloomberg со ссылкой на источники.

Официально Пекин не присоединялся к санкциям против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Однако после введения ограничений китайские банки сократили работу с российскими клиентами, которые находятся под санкциями.

В частности, перестали работать за рубежом карты китайской платежной системы Union Pay, выпущенные российскими банками, которые попали в санкционные списки. Летом 2023 года российские финансовые организации столкнулись с запретом осуществлять переводы, в том числе в юанях, в Европу и США через Bank of China.

Экономическая правда