В Украине модернизируют речной флот Дунайского пароходства 

фото: Минвосстановления

Украина совместно с Австрией будет модернизировать суда Украинского Дунайского пароходства (УДП), первое судно типа "Капитан Антипов" уже готовится к отправке за границу.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

Отмечается, что подготовительные работы на судах, предназначенных к модернизации, проведут в Украине на заводе УДП, а замена двигателей состоится в Австрии.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова, речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно нужна капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей на более экологичные и энергоэффективные.

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"В прошлом году в Лондоне подписали соглашение с IFC, направленное на привлечение инвестиций для этих целей. На сегодня имеем подписанный договор с австрийской компанией ÖSWAG на выполнение работ по модернизации первых пяти судов этой серии. ÖSWAG имеет огромный опыт модернизации старого дунайского флота - как грузового, так и пассажирского", - заявил Кубраков.

В министерстве прогнозируют, что экономический эффект от модернизации одного судна в год составит более 800 тысяч евро и 20-25% топлива. Также благодаря этому будет возможно обеспечить сокращение простоев в ремонте и расходов на поиск и покупку запчастей.

Кроме того, в рамках договора законтрактованы японские двигатели Mitsibishi, которые могут обслуживаться в Украине благодаря наличию сертифицированных компаний. Уже в апреле их должны поставить на завод ÖSWAG.

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Добавляется, что стратегическая задача - модернизировать весь тяговый флот УДП, который на сегодня насчитывает 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

Напомним:

НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении шести лицам, которым инкриминируют кражу 32 государственных барж ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" на более 80 млн грн в 2017-2018 годах.

Экономическая правда.