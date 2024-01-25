НАБУ вручило підозри у справі про крадіжку 32 барж "Українського Дунайського пароплавства"

НАБУ і САП спільно із Службою безпеки України (СБУ) повідомили про підозру шести особам, яким інкримінують крадіжку 32 державних барж ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" на понад 80 млн грн у 2017-2018 роках.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у серпні 2017 року двоє депутатів Одеської облради організували схему заволодіння ліхтерами ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", з яких планували побудувати більші за розміром та місткістю баржі для використання у власних комерційних цілях.

"Для реалізації схеми вони залучили трьох осіб та тодішнього керівника ПрАТ "УДП", який уклав з підконтрольною депутатам компанією договори про передачу для фрахту 18 ліхтерів вартістю близько 44,3 млн грн.

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Коли ж у директора ПрАТ сплив термін трудового контракту, організатори схеми ввели в оману нове керівництво та уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтерів на суму 38,35 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що надалі 32 ліхтери перегнали до Туреччини, де їх розібрали та побудували з них 12 барж більшої місткості, після чого відбуксирували їх в Україну та оформили на підконтрольні компанії.

Підозри вручили ймовірним фігурантам: двом колишнім депутатам Одеської обласної ради, одному з колишніх керівників "УДП" і ще трьом особам.

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Підозрюваним інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна).

"В межах розслідування НАБУ і САП відшукали новозбудовані баржі та забезпечили їх передачу в АРМА", - додали в Бюро.

У СБУ заявили, що до оборудки причетні двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої нині "ОПЗЖ" і ексочільник судноплавної компанії.

Економічна правда