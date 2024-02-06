Рада упростила процедуру изменения целевого назначения земли для предприятий промышленности и энергетики

Верховная Рада на заседании 6 февраля приняла в целом законопроект №9627, который предусматривает кардинальное упрощение процедуры изменения целевого назначения земли для целей экономического восстановления.

Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Закон имеет целью ликвидировать лишние бюрократические преграды для людей, которые хотят построить в Украине новый завод или другой промышленный или энергетический объект. Получение всех необходимых разрешений будет занимать не более 1,5 месяца, в отличие от 1-3 лет раньше.

Закон отменяет необходимость обязательной разработки градостроительной документации и документации по землеустройству для изменения целевого назначения земли с сельскохозяйственной на промышленную.

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Зато изменение целевого назначения земли будет происходить на основании заключения уполномоченного органа градостроительства и архитектуры местного совета о возможности размещения запланированного объекта.

Упрощенная процедура будет применяться за пределами населенных пунктов и только там, где отсутствует разработанная градостроительная документация. Она будет распространяться на определенный законом перечень объектов промышленности и энергетики и будет действовать в течение военного положения и пять лет после его окончания.

Кроме этого, новая процедура нивелирует коррупционные риски в отрасли.

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"Убираются возможности для чиновников регионального уровня пускать предпринимателя, который не хочет платить взятки, "по большому кругу" сбора справок. Этого многомиллиардного рынка "благодарностей в конвертах" больше не будет.

Конечно и сейчас, когда идет война, и после победы Украина просто не может себе позволить отпугивать промышленных инвесторов сложными и долгими процедурами. Наоборот, каждый кто умеет строить заводы, должен получить от государства максимальное содействие", - отметил Кисилевский.

Аналогичный упрощенный механизм уже действует в Украине с середины 2022 года для релоцированных предприятий, мультимодальных терминалов, портов на Дунае, жилья для ВПЛ, инженерно-коммуникационных сетей, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Теперь его расширили на объекты промышленности и энергетики

Принятый Радой закон является одним из элементов Плана развития перерабатывающей промышленности в Украине.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 9 ноября приняла в первом чтении законопроект №9627, который предусматривает кардинальное упрощение процедуры изменения целевого назначения земли.