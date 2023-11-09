Рада підтримала спрощення зміни цільового призначення землі для об’єктів енергетики та промисловості

Верховна Рада на засіданні 9 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9627, який передбачає кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі.

Про це ЕП повідомив один з авторів законопроєкту, нардеп Дмитро Кисилевський.

Ініціативу в першому читанні підтримали 239 народних депутатів.

Законопроєкт покликаний розв’язати проблему корупційного ризику процедури зміни цільового призначення земельних ділянок.

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Кисилевський додав, що переведення землі з сільськогосподарську у промислову зазвичай займає від 12 до 36 місяців. Законопроєкт №9627 передбачає, що зміна цільового призначення земельної ділянки відбуватиметься за спрощеною процедурою.

Підставою для зміни буде мотивований висновк уповноваженого органу містобудування та архітектури сільської, селищної, або міської ради щодо можливості розміщення на земельній ділянці відповідного об’єкта.

Також буде непотрібна розробка окремої містобудівної документації та документації із землеустрою. Нова процедура зміни цільового призначення землі займатиме близько 1,5 місяця.

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Документ, який буде підставою для зміни цільового призначення землі, буде також особливим видом містобудівних умов та обмежень, що дозволить починати проєктування об’єкту будівництва.

Таким чином для корупціонерів ліквідується можливість гальмувати чи зупиняти створення нового промислового підприємства чи об’єкта енергетики.

"Я далекий від думки, що законопроєкт не зустріне спротиву, принаймні прихованого. Але переконаний, що в умовах війни Україна не може собі дозволити роками годувати корупціонерів для вирішення простої, по суті, задачі, яка може зайняти півтора місяця", - відзначив нардеп.

Спрощену процедуру пропонується запровадити на період воєнного стану та протягом 5 років з моменту його припинення або скасування.

Спрощена процедура діятиме на територіях за межами населених пунктів та лише там, де відсутня затверджена містобудівна документація та для визначеного законом переліку об’єктів.

Така спрощена процедура зміни цільового призначення землі діє з середини 2022 року для портів, релокованих підприємств і модульних містечок. Законопроєкт №9627 пропонує розширити її застосування на об’єкти промисловості та енергетики.

Нагадуємо:

У серпні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким суттєво зменшується час на зміну цільового призначення землі за межами населених пунктів для обʼєктів промисловості та енергетики.

Економічна правда