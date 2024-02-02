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У Кабміні розповіли, куди спрямують 50 мільярдів євро від ЄС 

П'ятниця, 2 лютого 2024, 17:54 - Анастасія Дячкіна

Більшу частину коштів, які Україна отримає від Європейського Союзу, спрямують на підтримку державного бюджету України. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 

Також глава уряду повідомив, як розподілять кошти: 

  • 39 млрд євро будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України;
  • 8 млрд євро передбачено у вигляді спеціального інвестиційного інструменту. 

"Програма Ukraine Facility – це не лише про гроші, але і про трансформацію нашої країни. Це план із запровадження європейських правил та норм, які наближають нас до членства в ЄС", – наголосив Шмигаль. 

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Крім того, європейські лідери підтвердили намір продовжувати військову підтримку України. 

"Також, вже в березні ми розраховуємо на створення окремого інструменту для України в межах Європейського фонду світу. Мова йде про 20 млрд євро саме військової підтримки на наступні 4 роки", – додав прем’єр. 

Нагадаємо: 

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1 лютого лідери країн-членів ЄС домовилися про виділення Україні 50 млрд євро в рамках проєкт Ukraine Facility

ЄС Україна
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Економічна правда
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