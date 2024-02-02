У Кабміні розповіли, куди спрямують 50 мільярдів євро від ЄС
Більшу частину коштів, які Україна отримає від Європейського Союзу, спрямують на підтримку державного бюджету України.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Також глава уряду повідомив, як розподілять кошти:
- 39 млрд євро будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України;
- 8 млрд євро передбачено у вигляді спеціального інвестиційного інструменту.
"Програма Ukraine Facility – це не лише про гроші, але і про трансформацію нашої країни. Це план із запровадження європейських правил та норм, які наближають нас до членства в ЄС", – наголосив Шмигаль.
Крім того, європейські лідери підтвердили намір продовжувати військову підтримку України.
"Також, вже в березні ми розраховуємо на створення окремого інструменту для України в межах Європейського фонду світу. Мова йде про 20 млрд євро саме військової підтримки на наступні 4 роки", – додав прем’єр.
Нагадаємо:
1 лютого лідери країн-членів ЄС домовилися про виділення Україні 50 млрд євро в рамках проєкт Ukraine Facility