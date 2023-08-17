The Washington Post отримав докази співпраці Ірану й Росії у виробництві "Шахедів"

Американська газета The Washington Post отримала внутрішні документи про роботу заводу з виробництва іранських безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані, який до 2025 року за планом має випустити 6000 дронів-камікадзе "Шахеди".

Про це пише "Європейська правда".

Документи, які WP отримала від одного з працівників заводу, охоплюють період від зими 2022 до весни 2023 року й свідчать про тісну співпрацю Москви й Тегерана, яку останній категорично заперечує.

Ця співпраця реалізовується у форматі "франшизи": Іран поділився з Росією проєктною документацією та власними компонентами для виробництва "Шахедів", а російська сторона має на цій основі відтворити виробництво в себе, масштабувати його та вирішити проблеми з дефіцитними компонентами й логістикою.

Реклама:

План виробництва заводу в "Алабузі", згідно з документами, має реалізовуватись у три етапи.

На першому Іран постачає Росії дрони в розібраному вигляді, де їх збирають. На другому в Росії налагодять власне виробництво корпусу "Шахедів", тоді як електроніку й двигуни продовжать ввозити. Третій етап – мінімальна допомога Ірану й вихід на цільовий показник у понад 4000 дронів, які передадуть російським військовим до вересня 2025 року.

Найбільша проблема РФ – відсутність електроніки, яка виробляється на Заході. Частину електроніки російська сторона отримала – ймовірно, через імпорт в обходження санкцій; деякі компоненти вдалось відтворити в себе й Білорусі, зокрема за допомоги Китаю. Але досі зберігаються проблеми з виробництвом двигунів, зазначає WP.

Реклама:

Щоб масштабувати виробництво, завод активно заманював працівників вищими, ніж у середньому в РФ, зарплатами – подекуди вдесятеро. Тим, хто був незгоден із місцем роботи, максимально ускладнювали звільнення. Крім того, російські фахівці їздили в Іран для "обміну досвідом", причому для таких відряджень залучались мігранти із країн Середньої Азії, бо вони частково розуміли фарсі.

Хоча загалом Росії вдалось оптимізувати іранську конструкцію "Шахедів" і налагодити виробництво, виникли й проблеми.

Серед іншого, частина дронів, які Іран постачав російській стороні, були несправними – за оцінками, десь 25%. Крім того, за оцінками експертів, із якими поговорив WP, через труднощі з компонентами російський завод відстає від графіка щонайменше на один місяць. Були випадки, коли РФ не налагодила логістику доправлення партій іранських дронів.

За останні три місяці, за оцінками Києва, Росія застосувала близько 600 "Шахедів" по українських цілях, і принаймні частина з них були виготовлені на російському заводі.

Нагадуємо:

У квітні США оприлюднили супутниковий знімок запланованого місця розташування заводу з виробництва безпілотників, розташованого в російській особливій економічній зоні "Алабуга", приблизно за 960 км на схід від Москви.

Розвідка США вважає, що після завершення будівництва заводу з виробництва дронів "Шахед" у Росії той може мати значний вплив на війну в Україні.