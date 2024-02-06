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"єРобота": стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для развития бизнеса

Вторник, 6 февраля 2024, 12:46 - Анастасия Дячкина

С 5 февраля стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий. Предприниматели могут получить грант до 8 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

По данным Минэкономики, гранты от государства по началу или расширению перерабатывающего бизнеса получили уже 660 предприятий на 3,3 млрд грн.

В этом году на финансирование еще 1000 грантов заложено в общей сложности 5,4 млрд грн.

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По грантовой программе для перерабатывающих предприятий "Новый уровень" предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса. Обязательное условие предоставления средств – создание до 25 новых рабочих мест.

В Минэкономики напомнили, что правительственный проект "єРобота" включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Напомним:

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В рамках программы "єРобота" государство инвестировало более 6,5 млрд грн в развитие бизнеса. Почти половина этих средств приходится на компонент микрогрантов.

работа бизнес
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