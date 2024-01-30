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Государство потратило более 6,5 миллиардов на развитие бизнеса в рамках программы "єРабота"

Вторник, 30 января 2024, 19:41 - Анастасия Дячкина

В рамках программы "єРабота" государство инвестировало более 6,5 млрд грн в развитие бизнеса. Почти половина этих средств приходится на компонент микрогрантов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 30 января.

По словам главы правительства, в настоящее время 13,5 тыс предпринимателей получили 3 млрд грн на начало и развитие собственного дела. Благодаря этому создано до 25 тыс рабочих мест.

Также около 3,3 млрд грн грантовых средств направили перерабатывающим предприятиям. По словам Шмыгаля, это увеличивает долю добавленной стоимости в украинской продукции и изменяет структуру экспорта.

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Премьер добавил, что в государственном бюджете заложено более 40 млрд грн на программы помощи бизнесу и стимулированию экономики.

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Напомним:

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В Минэкономики сообщили, что бизнес в 2024 году сможет получить от государства 15 тысяч грантов на развитие.

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