"Дія" восстанавливается после масштабного сбоя: хронология

Збой в роботе "Дія"

Приложение Дія снова работает, после большого сбоя в работе.

Об этом известно из приложения "Дія", также из комментария министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Примерно в 20:40 в Дії зафиксировали большой трафик, из-за количества желающих проголосовать на Нацотборе на Евровидение. Тогда пресс-служба приложения сообщила что нужно некоторое время для восстановления.

Уже в 21:29 было объявлено, что голосование через Дію будет продлено еще на один день, приложение все еще не работало.

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Позже, в 23:05 министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что за вечер 3 февраля приложение Дія посетило наибольшее количество пользователей в истории, по 15 тысяч человек в секунду.

"Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования (на Нацотборе - ЭП) в прошлом году, - 15 000 запросов", - отметил министр.

Федоров также заявил, что накануне голосования Дія увеличила свои мощности в 5 раз, но запросов поступало в 20 раз больше относительно прошлого года.

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Министр извинился за сбой в работе Дії и пообещал полное восстановление работы приложения за "несколько часов". Он также пообещал сделать детальный разбор ситуации и улучшения инфраструктуры приложения, для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Позже коммуникационер Минцифры Олеся Лисовская в комментарии Громадському рассказала, что к сбою в работе Дії не были причастны хакеры, исключительно чрезмерный трафик.

На 9:30 4 января приложение возобновило свою работу.

Напомним:

Верховная Рада 4 января получила на рассмотрение законопроект № 10380, который предусматривает исключение человеческого фактора из процесса растаможивания и проведения процесса через действие.