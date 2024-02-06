Страны G7 ужесточат правила по ограничению цен на российскую нефть

С 20 февраля Министерство финансов Японии усилит ограничение цен на российскую нефть, введенное странами Большой семерки.

Об этом сообщает издание Nikkei.

На данный момент от перевозчиков и страховых компаний нужно получать декларацию-подтверждение, что цена на российскую нефть не превышает установленный порог. Этот документ действует весь период договора страхования или транспортировки.

Минфин Японии предложил ужесточить эти правила и обязать показывать этот документ при каждой загрузке.

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Отмечается, что декларации не потребуются, если цены прописаны в контракте. Если власти заподозрят импортера в превышении ценового порога, они смогут потребовать от него больше информации о транспортных расходах и страховых взносах.

Напомним:

Китай увеличил поставки российской нефти, которая торгуется со скидкой, до рекордных 107 млн тонн в 2023 году, несмотря на западные санкции. Китай намерен наращивать импорт.

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