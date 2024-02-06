"Укрзализныця" анонсировала запуск второго маршрута Dnipro City Express

"Укрзализныця" вскоре собирается запустить второй пригородный маршрут системы Dnipro City Express по маршруту Днепр – Синельниково.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

"Вскоре к работе становится модернизирован ЭПЛ2Т – электропоезд производства 2006 года ("Лугансктепловоз"), получивший уже привычные опции: пандусы, места для проезда людей с инвалидностью, инклюзивные туалеты, навигацию шрифтом Брайля, крепления и локации для велосипедов, порты Type и USB для зарядки гаджетов", – сообщили в компании.

В УЗ отметили, что это уже третий электропоезд постоянного тока для нужд Приднепровской железной дороги, который в начале 2024 года модернизировали на мощностях "Укрзализныци".

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"Вскоре ЭПЛ2Т вместе с напарником, таким же электропоездом, положит начало "фазе 2" проекта "Днепр Сити Экспресс", соединяя Днепр и Синельниково ежедневными тактовыми рейсами", – сообщили в "Укрзализныце".

Напомним:

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"Укрзализныця" с 20 декабря запустила в Днепре обновленную систему пригородного сообщения Dnipro City Express.





