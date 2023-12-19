УЗ запускает Dnipro City Express с модернизированными электричками

фото: уз

"Укрзализныця" с 20 декабря запускает в Днепре обновленную систему пригородного сообщения Dnipro City Express.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Как и в Киеве, City Express в Днепре предназначен для того, чтобы соединить максимально удобным сообщением с использованием обновленного и современного подвижного состава большой город с его пригородом и городами-сателлитами", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что на первом этапе проекта Dnipro City Express будет курсировать по маршруту Днепр - Каменское и будет останавливаться на станциях Горяиново, Диевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское.

Реклама:

Поезда будут отправляться из Днепра в 5:14 (кроме выходных), 6:20, 10:00, 11:30 (кроме выходных), 15:40, 17:10 (кроме выходных), 19:10. Обратно, из Каменского, поезда будут отправляться в 6:14 (кроме выходных), 9:00, 11:26, 12:42 (кроме выходных), 16:41, 19:12 (кроме выходных), 20:14.

Время в пути в обоих направлениях от начальной до конечной станции составит примерно 40 минут, а стоимость - от 12 до 18 гривен.

При этом на маршруте будут курсировать восстановленные на мощностях УЗ электропоезда серии ЕПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными уборными, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а также - портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Реклама:

Билеты на поезда доступны в чат-боте Укрзализныци: https://chats.viber.com/bot_uz.

Напомним:

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в декабре начнет обновлять пригородное сообщение в Днепре - запустит первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

Экономическая правда