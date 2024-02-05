Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media

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Олигарх Виктор Пинчук вышел из владельцев радиостанций "Хит FM", Kiss FM, "Наше Радио", "Радио Байрактар", единственным владельцем крупнейшей радиогруппы Tavr Media стал Николай Баграев.

Об этом сообщила директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука Наталья Вовк Forbes.

"Виктора Пинчука нет в структуре конечных бенефициарных собственников Tavr Media",- сообщила Наталья Вовк.

Она добавила, что детали сделки не подлежат разглашению.

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По данным YouControl, сейчас конечным бенефициарным владельцем радиостанций "Хит FM", Kiss FM, Radio Roks, Classic Radio, "Наше Радио", "Радио Байрактар", Radio Jazz, Радио Relax является основатель радиогруппы Tavr Media Николай Баграев.

Владельцем "Радио Мелодия" является его сын Руслан Баграев.

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В ноябре сообщалось, что в Украине осталось только двое миллиардеров - это бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.