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В Україні залишилось лише два мільярдери: торік їх було дев’ять

Четвер, 9 листопада 2023, 17:58 - Анастасія Жарикова

В Україні залишилось лише двоє мільярдерів - це бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук.

Про це повідомляє NV.

Видання зазначає, що ситуації, коли в Україні залишилось лише два мільярдери не було як мінімум з 2006 року, відколи NV аналізує і щоосені публікує список найбагатших бізнесменів.

Цьогоріч журнал презентував не сотню, а лише тридцять найбагатших українців.

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У 2023 році журнал журнал презентує не сотню, а лише тридцятку найбагатших людей країни. Рейтинг склали за допомогою експертів ІТ-компанії YouControl.

На першому місці - Рінат Ахметов (СКМ) зі статками 6,59 млрд дол - порівняно з 2022 роком вони впали на 43%.

Другу сходинку в рейтингу посідає Віктор Пінчук (EastOne) зі статками в 1,72 млрд дол - знизились порівняно з попереднім роком на 34%.

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Третю сходинку посіли Петро та Олексій Порошенки (Roshen) з 954 млн дол (-37%).

Також до п’ятірки найбагатших увійшли: 

  • Галина та Олександр Гереги (Епіцентр-К) - 907 млн дол (-38%);
  • Влад Яценко (Revolut) - 894 млн дол (-30%).
 
nv

Торік NV не публікувало рейтинг топ-100 найбагатших українців, однак за даними рейтингу Forbes статки у понад мільярд доларів на грудень 2022 року мали дев’ять українських бізнесменів.

Економічна правда

бізнес Ахметов Пінчук Порошенко рейтинг
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