В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ

Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" призвал французские компании увеличить объем газа, который они хранят в украинских подземных хранилищах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов обсудил с уполномоченным Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном и послом Франции в Украине Гаэлем Весьером увеличение объемов хранения газа в украинских подземных хранилищах французскими компаниями.

Также во время встречи речь шла о привлечении финансирования и развитии совместных проектов в сферах зеленой энергетики и теплоснабжения.

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"Одна из наших приоритетных задач на этот год - увеличить объем газа, который иностранные компании хранят в украинских ПХГ. Именно поэтому на этой встрече мы прежде всего говорили о поощрении французских компаний хранить больше газа в Украине.

Не менее важной темой было развитие совместных проектов в сфере зеленой энергетики. В частности, по биометану, ветру, хранению СО2 и водорода", - отметил Чернышов.

Также стороны обсудили вопросы привлечения финансирования для реконструкции объектов теплоснабжения Группы Нафтогаз.

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Напоминаем:

Глава Группы Нафтогаз Чернышов заявил, что ряд европейских газовых трейдеров убедились в надежности подземных хранилищ газа в Украине и намерены увеличить объемы газа в украинских ПХГ на следующую зиму.