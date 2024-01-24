Приватбанк за 2023 рік наростив чистий прибуток на 7,6 мільярдів
Державний ПриватБанк заробив 37,76 млрд грн чистого прибутку протягом 2023 року, що на 7,6 млрд грн перевершує фінрезультат 2022 року.
Про це йдеться в повідомленні банку.
Так, чистий процентний прибуток банку сукупно зріс на 19,7 млрд грн.
У банку уточнили, що 3 млрд грн із цієї суми забезпечено процентною політикою регулятора протягом 2023 року. Таким чином чистий процентний прибуток банку досяг рівня 59,6 млрд грн. Водночас чистий комісійний прибуток зріс на 20%, досягнувши 24,4 млрд грн.
"В умовах зростання бізнесу операційні витрати зросли лише на 8%, залишаючись під пильним управлінським контролем", - сказано в релізі.
Як повідомляє держбанк, прибуток до оподаткування становив 72,8 млрд грн, порівняно з 34,8 млрд грн у попередньому році.
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