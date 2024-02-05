Glovo запустил платформу On-Demand для доставки заказов бизнеса

Сервис курьерской доставки Glovo объявил о запуске в Украине платформ быстрого поиска свободных курьеров Glovo для помощи бизнесу в организации доставки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

"После успешного внедрения в Испании, Португалии, Грузии, Румынии, Болгарии и Италии, платформа Glovo On-Demand теперь доступна в Украине. On-Demand – это сервис от Glovo, который помогает ресторанам и магазинам привлекать курьеров Glovo для доставки заказов из собственных каналов продаж", – говорится в сообщении.

Как ожидается, сервис будет востребован бизнесами, не имеющими собственных курьеров или нуждающихся в привлечении дополнительных сотрудников для доставки в пиковые часы.

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Новый сервис поможет партнерам сосредоточиться на основном бизнесе и не тратить дополнительные ресурсы на содержание в штате курьеров, отметили в Glovo.

On-Demand должен быстро находить свободного курьера Glovo, направлять его в заведение партнера по заказу и сопровождать до передачи пакета клиенту. Также Glovo предоставляет возможность партнеру и клиенту отслеживать статус заказа, указали в сервисе курьерской доставки.

В Glovo сообщили, что использование платформы On-Demand предусматривает только стоимость услуг курьера платформы, а заказчик может решать, будет ли он нести эти расходы самостоятельно или разделит их с клиентом.

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В 2024 году Glovo планирует запуск On-Demand и в других странах, добавили в компании. Сервис курьерской доставки Glovo работает в 25 странах мира. В Украине сервис приступил к работе в октябре 2018 года и сейчас представлен в 37 городах.

Напомним:

За пять лет с момента выхода сервиса доставки Glovo на украинский рынок компания инвестировала в Украину 85 миллионов евро и уплатила в бюджет более 20 миллионов евро налогов.