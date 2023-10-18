Среднее количество заказов в Glovo за год выросло более чем на 50%: результаты компании за 5 лет в Украине

glovo

За пять лет с момента выхода сервиса доставки Glovo на украинский рынок компания инвестировала в Украину 85 миллионов евро и уплатила в бюджет более 20 миллионов евро налогов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Украинский рынок является стратегически важным для Glovo. Сейчас он четвертый по объему бизнеса среди 25 стран присутствия сервиса. Мы вложили уже более 85 млн евро в Украину и, несмотря на войну, продолжаем инвестировать, поскольку верим в потенциал рынка", — отметил соучредитель Glovo Саша Мишо.

Glovo является крупнейшей многокатегорийной платформой в Украине, объединяющей партнеров, курьеров и пользователей. В настоящее время сервис работает в 37 городах с более чем 8 тыс партнеров.

Реклама:

За пять лет работы сервиса в Украине более 50 тыс. курьеров доставили по крайней мере один заказ через платформу, проехав для этого более 200 млн километров.

Несмотря на войну и вызванную миграцией украинцев за границу, среднее количество заказов на 1 пользователя в приложении Glovo выросло за последний год на 56% и составляет 10,3 заказа в год.

"С 24 февраля 2022 года компания Glovo прошла долгий путь — от работы исключительно в социальных целях до 100% возобновления основного бизнеса и роста", - добавила гендиректор Glovo в Украине Марина Павлюк.

Реклама:

В компании добавили, что в течение 2022-2023 годов перевели 800 тыс евро на социальные инициативы в Украине и вместе с фандрейзинговой платформой UNITED24 запустили инициативу "Доставка безопасного будущего" - сбор средств на специальные автомобили для доставки работников и оборудования в места обнаружения взрывоопасных предметов и разминирование .

Напоминаем:

Сервис доставки Glovo объединился с платформой поддержки Украины UNITED24 для сбора средств на автомобили для разминирования страны.

Соучредитель Glovo Саша Мишо заявил, что у компании нет планов по возвращению бизнеса в Беларусь.

Экономическая правда