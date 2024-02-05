Рынок новых коммерческих авто в январе вырос на 11%

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В течение января на украинском рынке было реализовано 783 новых коммерческих авто (грузовых и специальных), что на 11% больше, чем в январе 2023 года.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей Укравтопром.

"Отставание от январского показателя довоенного 2021 года в этом сегменте автомобильного рынка составляет 13%", - отметили в Ассоциации.

В пятерку наиболее популярных марок среди новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

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RENAULT - 259 ед;

JAC - 50 ед;

OPEL - 41 ед;

CITROEN - 39 ед;

MERCEDES-BENZ - 36 ед.

Напоминаем:

В декабре 2023 года в Украине было реализовано 1160 новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных), что на 12% больше, чем в ноябре.

Всего в прошлом году парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 11,3 тысяч новых транспортных средств, что на 65% больше, чем в 2022 году.

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