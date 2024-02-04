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Польша усиливает контроль за границей, чтобы предотвратить "чрезмерный импорт"

Воскресенье, 4 февраля 2024, 18:00 - Экономическая правда

Министерство сельского хозяйства Польши анонсировало усиление контроля за границей с Украиной.

Об этом известно из заявления пресс-службы Министерства сельского хозяйства Польши.

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Как отмечают в министерстве, чрезмерный импорт из Украины угрожает интересам польских фермеров.

"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не соответствует производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", - отмечают в Минсельхозе.

Ранее Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

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Напомним:

Польша начала технические переговоры с Украиной о выдаче экспортных лицензий для поставок украинских агротоваров в Польшу, после чего должны быть выработаны варианты решения с ограничениями на импорт сельхозпродукции из Украины.

Польша Украина агросектор
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Экономическая правда
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