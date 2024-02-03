В Кривом Роге возобновили поставки света, который был отключен после утренней атаки

Все бытовые потребители света в Кривом Роге были запитаны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики на странице в Telegram.

Энергетики запитали всех бытовых абонентов, которые остались без света из-за вражеских обстрелов БПЛА в Кривом Роге.

Как отмечают в Минэнерго, мероприятия по устранению последствий атак продолжаются. Для восстановления стабильного обеспечения светом в городе все еще могут временно ограничивать поставки электроэнергии.

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Напомним:

После вражеского обстрела утром 3 февраля энергетики Кривого Рога вводили графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов.

По состоянию на 07.00 3 февраля было обесточено 7500 абонентов в Металлургическом районе Кривого Рога. Также без электроснабжения оставалось две котельные.

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