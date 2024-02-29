В Киеве более чем на месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской
Четверг, 29 февраля 2024, 19:28 -
В Киеве с 1 марта по 5 апреля перекроют движение транспорта по участку развязки на пересечении ул. Дегтяревской и Александра Довженко. Изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки.
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
Так, движение транспорта будет перекрыто на съезде с улицы Дегтяревской до улицы Елены Телиги. Объезд места выполнения работ будет производиться внутренними съездами-заездами из сооружения и близлежащими улицами.
В рамках реконструкции развязки движение транспорта также перекрыто на съездах:
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- с ул. Елены Телиги на ул. Дегтяревскую (в направлении ст. м. "Берестейская");
- с ул. Дегтяревской на ул. Александра Довженко (по направлению к ст. г. "Шулявская").
Напомним:
Кабинет министров на заседании 23 февраля выделил 17,1 миллиарда гривен на содержание дорог за счет неиспользованных в прошлом году средств госбюджета.
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