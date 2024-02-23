Правительство выделило 17 миллиардов на содержание дорог

Кабинет министров на заседании 23 февраля выделил 17,1 миллиарда гривен на содержание дорог за счет неиспользованных в прошлом году средств госбюджета.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Направлено Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры остаток средств специального фонда государственного бюджета в сумме 17,1 млрд гривен, который образовался на 1 января 2024 года", - написал депутат.

Речь идет о средствах, поступивших в Дорожный фонд в предыдущие годы и не были использованы в 2023 году. Эти средства направят на новую бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

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Также правительство утвердило Порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2024 году.

"Порядком определено... распределение бюджетных средств по направлениям использования; перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения, и объемов их финансирования за счет средств государственного бюджета", - добавил Мельничук.

Напоминаем:

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Поступления из государственного дорожного фонда, созданного в составе спецфонда госбюджета, в следующем будут направлены в общий фонд госбюджета с целью укрепления армии и усиления обороны, но дороги не останутся полностью без финансирования.