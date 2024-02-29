В этом году Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров

Министерство финансов Украины привлекло 1,2 млрд долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров в первые два месяца 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Крупнейшим донором в январе-феврале 2024 года стала Япония, которая предоставила 901 млн долларов в виде льготного финансирования и грантов. Другими значительными донорами были Норвегия (295 млн долларов грантом) и Испания (3 млн долларов льготным кредитом).

Вся полученная помощь была направлена в госбюджет Украины через проекты Всемирного банка. Средства используются для оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, сотрудников ГСЧС, пенсионные выплаты, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

Реклама:

Напомним:

В госбюджет Украины поступило 760 миллионов долларов в виде гранта на безвозвратной основе. Это второй транш в рамках Шестого дополнительного финансирования проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

Реклама: