"Энергоатом" планирует сократить сроки плановых ремонтов на АЭС

НАЭК "Энергоатом" планирует в 2024 году сократить продолжительность планово-предупредительных работ на атомных энергоблоках до 612 суток.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Энергоатом" проводит работу по уменьшению продолжительности планово-предупредительных ремонтов. Ведь чем меньше энергоблок находится в ремонте – тем больше электроэнергии он сможет выработать для нужд потребителей и предприятий Украины", — говорится в сообщении.

Так, в этом году компания планирует суммарную продолжительность ремонтов в 612 суток, в то время как в 2023 году ремонты длились 618 суток, в 2022 году – 634 суток.

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При этом в прошлом году на четырех энергоблоках выполняли капитальные ремонты, которые длиннее по продолжительности проведения работ.

Кроме того, на первом энергоблоке Южноукраинской АЭС продолжались работы по продлению срока его эксплуатации.

"Впервые в Украине все необходимые процедуры и экспертизы для получения соответствующего заключения осуществлялись согласно западным стандартам. Ранее такой процесс потребовал выведения блока в ремонт не менее 100 суток", — отметили в Энергоатоме.

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Напомним:

"Энергоатом" достиг рекордного 100%-го коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) энергоблоков АЭС в течение отопительного сезона. Этот показатель отражает, сколько времени в течение холодов блоки работали непрерывно и производили электроэнергию.